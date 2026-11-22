«Динамо» и «Краснодар» сыграли вничью в матче 15-го тура РПЛ
Московское «Динамо» разделило очки с «Краснодаром» в центральном матче 15-го тура Российской премьер-лиги. Встреча в столице завершилась со счетом 1:1. Гости открыли счет на 11-й минуте благодаря голу Джона Кордобы, однако спустя 16 минут Ярослав Гладышев восстановил равновесие.
Перед перерывом положение хозяев осложнилось: защитник Максим Осипенко получил прямую красную карточку за фол, лишивший соперника явной возможности забить. Еще раньше, на 34-й минуте, «Краснодар» потерял из-за повреждения полузащитника Дугласа Аугусто. Его заменил Кевин Ленини.
После ничьей в активе «Динамо» стало 32 очка. Московский клуб поднялся на первое место в таблице чемпионата, опережая петербургский «Зенит» на один балл. «Краснодар» с 27 очками занимает четвертую позицию.
Следующие матчи команды проведут 29 ноября. «Динамо» сыграет в гостях с самарскими «Крыльями Советов», а «Краснодар» примет «Ростов».