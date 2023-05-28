В Краснодарском крае сорвана атака беспилотников на Ильский НПЗ

В Краснодарском крае была совершена попытка атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод с использованием беспилотников, сообщил региональный оперативный штаб. Все устройства «были нейтрализованы», никто не пострадал.

Оперштаб ссылается на данные Единой дежурно-диспетчерской службы. Несколько «неустановленных беспилотных аппаратов» пытались «приблизиться к территории» завода около 2:00. «Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода»,— говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Ильский НПЗ дважды подвергался атакам беспилотникам в начале мая. Это приводило к пожарам в резервуарах с нефтепродуктами и повреждению установок завода.

Леонид Уварчев