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Коммерсантъ FM
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В Краснодарском крае сорвана атака беспилотников на Ильский НПЗ

В Краснодарском крае была совершена попытка атаки на Ильский нефтеперерабатывающий завод с использованием беспилотников, сообщил региональный оперативный штаб. Все устройства «были нейтрализованы», никто не пострадал.

Оперштаб ссылается на данные Единой дежурно-диспетчерской службы. Несколько «неустановленных беспилотных аппаратов» пытались «приблизиться к территории» завода около 2:00. «Повреждения инфраструктуры НПЗ не произошло, возникшее задымление оперативно ликвидировали дежурные службы завода»,— говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

Ильский НПЗ дважды подвергался атакам беспилотникам в начале мая. Это приводило к пожарам в резервуарах с нефтепродуктами и повреждению установок завода.

Леонид Уварчев

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