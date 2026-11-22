Обзорная Конференция КНО стартовала в понедельник, 16 ноября, и завершилась в районе пяти часов утра в субботу, 21 ноября: делегаты до последнего работали над формулировками итогового решения, которые были бы приемлемы для всех 128 стран-участниц. Конечный результат разочаровал тех, кто считает назревшим вопрос о выработке мер по ограничению или даже запрету смертоносных автономных систем вооружений (САС). Среди них группа инициативных государств (в которую вошли Австрия, Бельгия, Бразилия, Ирландия, Мексика, Новая Зеландия и Панама), призвавшая принять такой протокол к КНО не позднее чем через год, и еще несколько десятков стран, в целом поддерживающих идею жесткого регулирования, а также такие институции, как Римско-католическая церковь, Международный комитет Красного Креста, и многие некоммерческие организации.