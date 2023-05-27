Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Протоиерей Калинин прокомментировал решение РПЦ отстранить его от должностей: «Видимо, совершил какую-то ошибку»

Протоиерей Леонид Калинин после решения Русской православной церкви (РПЦ) освободить его от должностей и запретить в священнослужении допустил, что «совершил какую-то ошибку». В подписанном предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом указе говорится, что поводом стало «воспрепятствование принесению» в храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева на праздник Святой Пятидесятницы 28 мая.

Протоиерей Леонид Калинин

Протоиерей Леонид Калинин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Протоиерей Леонид Калинин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято — значит, оно продуманно. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать,как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку»,— сказал ТАСС Леонид Калинин. Одна из занимаемых им в прошлом должностей — председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации.

В комментарии «РИА Новости» он заявил, что его дальнейшая деятельность зависит от решений патриарха Кирилла и он надеется «на мудрость» предстоятеля РПЦ. «Может быть, понадоблюсь»,— сказал протоиерей.

21 мая в интервью РБК Леонид Калинин заявил, что перед перевозкой и размещением иконы «Святая Троица» в Троицком соборе для иконы не подготовили специальный киот (защитное обрамление), а в храме находятся кондиционеры. По его мнению, необходимо было создать «специальную защитную капсулу», чтобы икона не повредилась от внешних факторов. В связи с этим он сообщил о договоренности решать вопрос о переносе иконы Андрея Рублева совместно с церковью и музейным сообществом.

15 мая РПЦ объявила, что президент России Владимир Путин решил вернуть церкви «Святую Троицу». Икона находилась в Третьяковской галерее. В Кремле объяснили это решение значимостью «Троицы» для верующих россиян. Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что в результате передачи икона «может быть утрачена». Искусствоведы настаивают, что необходимые условия по температуре и влажности, а также должную реставрацию иконе могут обеспечить только в музее.

О ситуации с иконой — в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...