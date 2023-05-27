Протоиерей Калинин прокомментировал решение РПЦ отстранить его от должностей: «Видимо, совершил какую-то ошибку»

Протоиерей Леонид Калинин после решения Русской православной церкви (РПЦ) освободить его от должностей и запретить в священнослужении допустил, что «совершил какую-то ошибку». В подписанном предстоятелем РПЦ патриархом Кириллом указе говорится, что поводом стало «воспрепятствование принесению» в храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева на праздник Святой Пятидесятницы 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протоиерей Леонид Калинин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Протоиерей Леонид Калинин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

«Я решения своего руководства не комментирую. Если такое решение было принято — значит, оно продуманно. Поэтому я принимаю спокойно и прошу молитв всех, кто меня любит и знает. Я всегда стараюсь поступать,как могу, может быть, я ошибаюсь. Видимо, совершил какую-то ошибку»,— сказал ТАСС Леонид Калинин. Одна из занимаемых им в прошлом должностей — председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству и реставрации.

В комментарии «РИА Новости» он заявил, что его дальнейшая деятельность зависит от решений патриарха Кирилла и он надеется «на мудрость» предстоятеля РПЦ. «Может быть, понадоблюсь»,— сказал протоиерей.

21 мая в интервью РБК Леонид Калинин заявил, что перед перевозкой и размещением иконы «Святая Троица» в Троицком соборе для иконы не подготовили специальный киот (защитное обрамление), а в храме находятся кондиционеры. По его мнению, необходимо было создать «специальную защитную капсулу», чтобы икона не повредилась от внешних факторов. В связи с этим он сообщил о договоренности решать вопрос о переносе иконы Андрея Рублева совместно с церковью и музейным сообществом.

15 мая РПЦ объявила, что президент России Владимир Путин решил вернуть церкви «Святую Троицу». Икона находилась в Третьяковской галерее. В Кремле объяснили это решение значимостью «Троицы» для верующих россиян. Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что в результате передачи икона «может быть утрачена». Искусствоведы настаивают, что необходимые условия по температуре и влажности, а также должную реставрацию иконе могут обеспечить только в музее.

О ситуации с иконой — в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Лусине Баласян