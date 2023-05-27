Патриарх Кирилл отстранил от должностей и запретил в служении главу совета РПЦ по искусству и реставрации из-за «Троицы»

Предстоятель Русской православной церкви (РПЦ) патриарх Кирилл 26 мая подписал указ, согласно которому освобожден от должностей и запрещен в священнослужении протоиерей Леонид Калинин. В указе говорится, что поводом стало «воспрепятствование принесению» в Храм Христа Спасителя иконы «Святая Троица» Андрея Рублева на праздник Святой Пятидесятницы 28 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Протоиерей Леонид Калинин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Протоиерей Леонид Калинин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Протоиерей Леонид Калинин освобожден от должности настоятеля московского храма священномученика Климента, папы Римского, от должности председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, от должности епархиального древлехранителя Московской епархии и от послушания члена Патриаршего совета по культуре, сообщается на сайте Московского патриархата.

Сам Леонид Калинин комментировать решение РПЦ оказался, но добавил, что, «видимо, совершил какую-то ошибку». Он уточнил, что его дальнейшая деятельность зависит от решения патриарха.

15 мая РПЦ сообщила, что Владимир Путин принял решение вернуть ей икону «Троица». 16 мая патриарх Кирилл попросил администрацию президента согласовать перенос иконы в московский храм Христа Спасителя на празднование Троицы 4 июня. Директор Пушкинского музея Елизавета Лихачева говорила, что передача «Троицы» из Третьяковки несет риски для иконы. Комиссия по культуре Древней и Средневековой Руси научного совета Российской академии наук «История мировой культуры» обратилась к Минкульту с просьбой предотвратить разрушение «Троицы». 26 мая Кремль сказал, что согласована схема, по которой «Троица» будет перемещена в храм Христа Спасителя.

О ситуации с иконой — в публикации «Ъ» «Отшелушивание национальной духовности».

Лаура Кеффер