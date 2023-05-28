Сборная Латвии обыграла США и впервые стала бронзовым призером ЧМ по хоккею

Хоккейная сборная Латвии в овертайме обыграла команду США в матче за бронзу чемпионата мира (ЧМ). Третье место ЧМ латвийские хоккеисты заняли впервые.

Встреча в финском Тампере завершилась со счетом 4:3 (2:2, 0:0, 1:1, 1:0). Шайбы забросили: Букартс (8), Якс (17), Рубинс (55, 62) — Гримальди (10, 20), Коронато (47).

Сегодня, 28 мая, в финале ЧМ сыграют сборные Канады и Германии. Помимо Тампере ЧМ принимает Рига.

Он должен был пройти в Санкт-Петербурге, однако после начала военной операции турнир решили перенести. Россияне и белорусы из-за санкций в ЧМ не участвовали.

Мария Федотова