Самое крупное требование на €16 млрд предъявляет немецкий энергетический концерн Uniper. Он добивается компенсации от «Газпромэкспорта» за остановку поставок сырья в 2022 году. Российская компания претензии отвергает, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства: из-за санкций она не могла обслуживать газовые турбины.

Еще около €5 млрд пытается вернуть украинский «Нафтогаз». После присоединения Крыма к России в 2014 году компания лишилась всей энергетической инфраструктуры на полуострове. Спустя девять лет Гаагский арбитраж встал на сторону Киева и обязал Москву возместить эти убытки. В Финляндии «Нафтогаз» добился блокировки российского имущества на сумму свыше €35 млн, в основном это недвижимость, акции и банковские счета. Однако осенью 2026 года апелляционный суд Гааги частично отменил решение. Он признал, что многие крымские активы не подпадают под юрисдикцию арбитража. В итоге в Хельсинки приостановили новые аресты, хотя уже заблокированная собственность остается замороженной.

Наконец, более €4,3 млрд требует люксембургская «ЮКОС Капитал» — бывшая структура Михаила Ходорковского (признан иноагентом). В начале 2000-х она выдавала многомиллиардные займы материнской компании в России, но после банкротства и ликвидации ЮКОСа эти долги никто не погасил. В 2021 году Международный суд счел это незаконным изъятием активов. Москва решение оспаривает, настаивая, что займы были фиктивными, а компания использовала их для вывода капитала и уклонения от уплаты налогов.