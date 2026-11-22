Решетников указал на рост цен в ЕС после отказа от углеводородов из России
Стоимость электроэнергии в странах Евросоюза продолжает расти из-за отказа от российских энергоносителей, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в эфире телеканала РБК. По его словам, сейчас цены на нее в ЕС вдвое выше, чем в США.
Еще одно последствие диверсификации импорта европейскими странами, по мнению министра, — потеря конкурентоспособности на мировых рынках, включая китайский. Например, европейские производители сейчас отстают в сфере производства автомобилей, в том числе электрических, указал он.
Максим Решетников считает, что компенсировать отставание ЕС пытается за счет введения пошлин. «И сейчас, к сожалению, многие партнеры вынуждены так или иначе тоже у себя внедрять углеродные регулирования, тоже воздвигать какие-то барьеры. То есть такая цепная реакция»,— объяснил он.
Страны ЕС постепенно отказываются от российских энергоносителей в ответ на начало специальной военной операции в 2022 году. В январе 2026 года ЕС согласовал план по полному запрету на поставки российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года. Уже сейчас, по словам еврокомиссара по экономике Валдиса Домбровскиса, основной объем поставок в ЕС обеспечивают США и Норвегия.