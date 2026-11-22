Максим Решетников считает, что компенсировать отставание ЕС пытается за счет введения пошлин. «И сейчас, к сожалению, многие партнеры вынуждены так или иначе тоже у себя внедрять углеродные регулирования, тоже воздвигать какие-то барьеры. То есть такая цепная реакция»,— объяснил он.