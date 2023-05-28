Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией на основе согласованных границ

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирный договор с Арменией может быть подписан в ближайшее время, если Ереван не изменит свою позицию по территориальному вопросу. При этом господин Алиев считает, что без этого договора Азербайджан будет жить «в комфортных и безопасных условиях».

«Сейчас, когда Армения уже признала нашу территориальную целостность, какого-либо серьезного препятствия для мирного договора фактически не осталось. Уверен, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем, если Армения вновь не изменит свою позицию»,— сказал господин Алиев на встрече с жителями Лачинского района (цитата по «Интерфаксу»).

Территориальный спор Армении и Азербайджана касался статуса Нагорного Карабаха. В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать эту территорию частью Азербайджана. 25 мая стороны сообщили о решении территориального спора. Однако господин Пашинян в обмен просил о гарантиях прав и безопасности проживающих в Нагорном Карабахе армян.

О возможности решения территориального спора — в материале «Ъ» «Никол Пашинян направляется к выходу».

Лусине Баласян