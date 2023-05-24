Мишустин передал Си Цзиньпину привет от Путина

Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры. Они проходят в Доме народных собраний в центре Пекина. Российский премьер сказал, что Москву и Пекину связывают «многовековые узы добрососедства, партнерства и сотрудничества». Он также передал господину Си привет от Владимира Путина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Прежде всего, разрешите передать вам товарищеский привет и наилучшие пожелания от президента России Владимира Путина. Он с большой теплотой вспоминает переговоры с вами, которые прошли в марте в Москве»,— сказал господин Мишустин в начале встречи (цитата по ТАСС).

По мнению премьера РФ, на международной арене «усиливается турбулентность». «Наши страны вместе противостоят попыткам коллективного Запада сохранить глобальное доминирование, использовать незаконные санкции для навязывания своей воли независимым государствам»,— утверждает Михаил Мишустин.

Он выразил уверенность, что РФ и Китай «дадут решительный отпор этим опасным устремлениям и создадут благоприятные условия для уверенного продвижения» к своим общим стратегическим целям.

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