Глава китайского правительства высоко оценил перспективы сотрудничества с Россией

Премьер-министр Госсовета КНР Ли Цян заявил, что товарооборот между Россией и Китаем стремительно растет с начала года и уже превысил 40%. Он сказал об этом во время переговоров с российским коллегой Михаилом Мишустиным, который находится с визитом в Пекине.

«У китайско-российского практического сотрудничества большие и блестящие перспективы, оно постоянно и стабильно движется вверх»,— подчеркнул Ли Цян (цитата по ТАСС).

По его словам, Китай планирует поддерживать контакты между бизнес-кругами двух стран, налаживать их сотрудничество. «Намерены сделать все для того, чтобы наши договоренности были реализованы на практике»,— добавил Ли Цян.

Господин Мишустин на встрече сказал, что отношения России и Китая находятся на «беспрецедентно высоком уровне» и «характеризуются взаимным уважением интересов друг друга». После переговоров у российского премьера запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подробнее о его визите — в материале «Ъ» «Пекин снова в московском расписании».

Лаура Кеффер