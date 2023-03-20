Неформальная встреча Путина и Си в Кремле продлилась 4,5 часа

В Кремле завершилась неформальная встреча президента России Владимира Путин и лидера Китая Си Цзиньпина. Встреча длилась четыре с половиной часа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин лично проводил Си Цзиньпина по окончании встречи. Лидеры пожали руки на прощание, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в ходе встречи стороны «неминуемо» обменяются мнениями по Украине. Со стороны Владимира Путина, говорил представитель Кремля, должны быть даны «исчерпывающие разъяснения» российского видения текущего момента.

Си Цзиньпин прибыл в Москву сегодня, 20 марта. В открытой части неформальной встречи с Владимиром Путиным он заявил, что Китай и Россия при сотрудничестве смогут достигнуть поставленных целей в направлении развития и процветания. Он также выразил уверенность в переизбрании господина Путина в 2024 году. В свою очередь, Владимир Путин упомянул китайский мирный план по Украине, отметив, что Пекин всегда исходит из принципов справедливости.

Завтра, 21 марта, ожидается официальная встреча лидеров, которая пройдет в узком и широком составе. Также планируется пресс-конференция по итогам переговоров. Си Цзиньпин пробудет в Москве до 22 марта.

Лусине Баласян