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Неформальная встреча Путина и Си в Кремле продлилась 4,5 часа

В Кремле завершилась неформальная встреча президента России Владимира Путин и лидера Китая Си Цзиньпина. Встреча длилась четыре с половиной часа.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Владимир Путин лично проводил Си Цзиньпина по окончании встречи. Лидеры пожали руки на прощание, передает «РИА Новости».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что в ходе встречи стороны «неминуемо» обменяются мнениями по Украине. Со стороны Владимира Путина, говорил представитель Кремля, должны быть даны «исчерпывающие разъяснения» российского видения текущего момента.

Си Цзиньпин прибыл в Москву сегодня, 20 марта. В открытой части неформальной встречи с Владимиром Путиным он заявил, что Китай и Россия при сотрудничестве смогут достигнуть поставленных целей в направлении развития и процветания. Он также выразил уверенность в переизбрании господина Путина в 2024 году. В свою очередь, Владимир Путин упомянул китайский мирный план по Украине, отметив, что Пекин всегда исходит из принципов справедливости.

Завтра, 21 марта, ожидается официальная встреча лидеров, которая пройдет в узком и широком составе. Также планируется пресс-конференция по итогам переговоров. Си Цзиньпин пробудет в Москве до 22 марта.

Лусине Баласян

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Прибытие Си Цзиньпина в Москву

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Самолет с председателем КНР приземлился в аэропорту Внуково около 12:59 мск

Самолет с председателем КНР приземлился в аэропорту Внуково около 12:59 мск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

До него прилетел лайнер с официальной делегацией КНР

До него прилетел лайнер с официальной делегацией КНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

У трапа самолета китайского лидера встретил Военный образцовый оркестр Почетного караула, который исполнил гимны КНР и России

У трапа самолета китайского лидера встретил Военный образцовый оркестр Почетного караула, который исполнил гимны КНР и России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Визит Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта

Визит Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Это первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания

Это первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В аэропорту главу КНР встречал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко

В аэропорту главу КНР встречал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Официальные переговоры состоятся завтра, 21 марта, в 15:00. В преддверии встречи главы государств написали статьи об отношениях между двумя странами

Официальные переговоры состоятся завтра, 21 марта, в 15:00. В преддверии встречи главы государств написали статьи об отношениях между двумя странами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Москве появились баннеры, размещенные по инициативе Союза китайских предпринимателей в РФ, на которых написано: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России»

В Москве появились баннеры, размещенные по инициативе Союза китайских предпринимателей в РФ, на которых написано: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Самолет с председателем КНР приземлился в аэропорту Внуково около 12:59 мск

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

До него прилетел лайнер с официальной делегацией КНР

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

У трапа самолета китайского лидера встретил Военный образцовый оркестр Почетного караула, который исполнил гимны КНР и России

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Визит Си Цзиньпина продлится с 20 по 22 марта

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Это первый зарубежный визит китайского лидера после переизбрания

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В аэропорту главу КНР встречал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Официальные переговоры состоятся завтра, 21 марта, в 15:00. В преддверии встречи главы государств написали статьи об отношениях между двумя странами

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

В Москве появились баннеры, размещенные по инициативе Союза китайских предпринимателей в РФ, на которых написано: «Горячо приветствуем председателя КНР Си Цзиньпина в России»

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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