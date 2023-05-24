Пекин снова в московском расписании

«Доковидный» формат взаимодействия правительств РФ и КНР восстанавливается — стороны скорректируют межправительственное соглашение о поощрении взаимных инвестиций, улучшат условия торговли услугами и ожидают вложений в свободные зоны на территории друг друга. Это — итоги первого дня двухдневного визита правительственной делегации России в Китай, он начался с Шанхая. События последних трех лет, видимо, значительно улучшили переговорный потенциал РФ и Китая — «соседи, объединенные реками и горами» сейчас имеют общих внешнеполитических оппонентов и более схожие, чем раньше, форматы взаимодействия власти и бизнеса в экономике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава правительства РФ Михаил Мишустин во время первого после пандемии визита в КНР активно восстанавливает прежний уровень взаимодействия с китайскими партнерами

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава правительства РФ Михаил Мишустин во время первого после пандемии визита в КНР активно восстанавливает прежний уровень взаимодействия с китайскими партнерами

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Двухдневный визит делегации Российской Федерации в Китай под руководством премьер-министра Михаила Мишустина вчера начался в Шанхае, где прошел однодневный Российско-китайский бизнес-форум. Кроме того, премьер-министр посетил нефтехимическую корпорацию Sinopec, провел ряд встреч — в том числе с президентом Нового банка развития БРИКС, экс-президентом Бразилии Дилмой Руссефф. Сегодня, уже в Пекине, пройдут встречи премьер-министра РФ с главой КНР Си Цзиньпином, премьером Госсовета КНР Ли Цяном, российско-китайские переговоры в расширенном составе и мероприятия в пекинском Университете Цинхуа.

Фактически речь идет о первом правительственном визите РФ в Китай после начала пандемии COVID-19: политика «нулевой толерантности» в КНР значительно повлияла на высокий уровень взаимодействия исполнительной власти РФ и КНР, достигнутый к 2018–2020 годам — тогда, напомним, правительства двух стран практиковали де-факто совместные выездные заседания в Москве и Пекине. 21 марта 2023 года Си Цзиньпин совершил свой первый после переизбрания на XX съезде Компартии Китая главой КНР визит именно в Москву, где и пригласил Михаила Мишустина посетить Китайскую Народную Республику. До этого визита вопрос о том, будет ли восстанавливаться «доковидная» инфраструктура взаимодействия, ответа не имел. Сейчас же очевидно, что снижения уровня отношений двух правительств не предполагается: в Шанхае и Пекине работают ключевые вице-премьеры (Дмитрий Чернышенко как общий координатор российско-китайского взаимодействия в Белом доме, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко, Александр Новак) и министры (Максим Решетников, Максут Шадаев, Денис Мантуров, Ольга Любимова), главы регионов РФ (Глеб Никитин, Андрей Чибис, Владимир Уйба), госбанков (Игорь Шувалов, Герман Греф, Андрей Костин) и крупные предприниматели (о других аспектах сотрудничества см. также стр. 7). Вся делегация России насчитывает 1200 человек, и это практически повторение прежнего формата взаимодействий, по крайней мере со стороны РФ.

Выступления на форуме в Шанхае вице-премьера КНР Ли Хэфена, передавшего приветствие участникам премьера Ли Цяна, и Михаила Мишустина, ясно показали и что изменилось за три года — стало существенно больше конкретики, стороны лучше, чем несколько лет назад, знают, что хотят друг от друга получить. Ключевые тезисы выступления Ли Цяна можно сформулировать так: КНР видит «нарастание неопределенности и нестабильности» в мировой экономике, кооперация с РФ — важный способ снятия рисков для КНР и России, «соседей, которые объединены реками и горами». Вновь активизируется проект «Один пояс — один путь» и китайская внешнеторговая стратегия, не предполагающая «присоединения к блокам (в данном случае скорее военным.— “Ъ”)».

Основные вопросы, которыми КНР и РФ стоит заняться,— торговля услугами и их регулирование, инвестиционное сотрудничество, в том числе актуализация положений межправсоглашения о поощрении взаимных инвестиций, решение вопросов пограничной инфраструктуры торговли, модернизация промкооперации с РФ, в том числе «более полное» использование мощностей ее промышленности.

Кроме того, в КНР около 400 млн — «люди со средним доходом», для которых российский агроэкспорт — важная часть потребления. Отраслевые приоритеты КНР в промкооперации — энергетика, химпром, машиностроение.

В свою очередь, приоритеты российско-китайского сотрудничества, заявленные Михаилом Мишустиным, практически те же: экономика РФ, столкнувшаяся после начала военной операции РФ на Украине с санкциями G7 (они в силу многих обстоятельств постепенно будут превращаться в антикитайские и антииранские), видит в увеличении операций с КНР источник устойчивости. Дедолларизация торговли РФ—КНР (для РФ это главный торговый партнер много лет, РФ для КНР — седьмой по объему партнер в первом квартале 2023 года) де-факто произошла, в 2022 году две трети расчетов стран шли в юанях и рублях. Российские приоритеты в кооперации — глубокая переработка сырья, машиностроение в том числе для ТЭКа, нефтепереработки, химии и производства СПГ, судо- и станкостроение, авиастроение, лесопереработка, возобновляемая и атомная энергетика, АПК и транспорт. Стороны должны использовать возможности свободных экономических зон, в том числе РФ — в КНР.

Отметим, что именно в перечисленных секторах интересы КНР и РФ не могут рассматриваться как «превосходящая» сила: речь действительно идет о кооперации, а не о чистых односторонних технологических трансфертах (тема микроэлектроники прямо на форуме не обсуждалась, как и ряд других «чувствительных» околосанкционных тем). В целом китайско-российская кооперация с 2023 года вряд ли будет идти радикально быстрее, чем в 2015–2020 годах, когда жестких переговоров и естественного коммерческого интереса было намного больше, чем «политических подарков» друг другу в экономике, но уже сейчас понятно, где перспективы взаимодействия лучше, чем пять лет назад. События последних трех лет, в том числе санкции против крупных предпринимателей РФ, сильно сблизили схемы взаимодействия бизнеса и власти в России и в Китае. По существу, корпоративный сектор в РФ, пять лет назад несколько более «западный» по устройству, после пандемии (и господдержки со стороны власти), начала военной операции (и санкций) и роста роли госбанков в корпоративном секторе стал более «китайским» по практикам взаимодействия с властью, а это фактор, играющий в пользу экономического альянса, и определенная гарантия от неравносторонних сделок.

По всей видимости, полное восстановление интеграционных форматов на уровне правительства произойдет к сентябрю-октябрю 2023 года, а фактическое их наполнение станет яснее. По словам Михаила Мишустина, сейчас в портфеле обсуждаемых инвестсделок на двух сторонах — 80 проектов на $165 млрд, и при заявленном уровне кооперации это уровень, достижимый за несколько лет, если стороны действительно окажутся способными извлекать выгоды от взаимной зависимости.

Дмитрий Бутрин, Шанхай