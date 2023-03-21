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Коммерсантъ FM
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Главные заявления Владимира Путина на переговорах с Си Цзиньпином в Кремле

Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин

Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки, Латинской Америки.
  • Товарооборот РФ и КНР в 2022 году достиг исторического рекорда — $185 млрд.
  • Москва рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок.
  • Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители.
  • Объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 млрд кубометров плюс 100 млн тонн СПГ.
  • Торговля сельхозпродукцией между РФ и Китаем растет опережающими темпами.
  • Китай стал ведущим партнером РФ в хозяйственном освоении Дальнего Востока.
  • Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.
  • РФ и Китай согласовали практически все параметры соглашения по газопроводу «Сила Сибири 2».
  • Россия поддерживает работу по созданию спортивной ассоциации в рамках ШОС.
  • Москва и Пекин могут стать мировыми лидерами в области ИТ, сетевой безопасности и искусственного интеллекта.
  • Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, покинувших РФ.
  • РФ рассчитывает на многократный рост студенческих обменов с Китаем в условиях отмены антиковидных ограничений.

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