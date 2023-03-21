Главные заявления Владимира Путина на переговорах с Си Цзиньпином в Кремле

Президент России Владимир Путин (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Россия выступает за использование китайских юаней в расчетах со странами Азии, Африки, Латинской Америки.
- Товарооборот РФ и КНР в 2022 году достиг исторического рекорда — $185 млрд.
- Москва рассчитывает на рост экспорта российского продовольствия на китайский рынок.
- Российский бизнес в состоянии удовлетворить растущий спрос Китая на энергоносители.
- Объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 млрд кубометров плюс 100 млн тонн СПГ.
- Торговля сельхозпродукцией между РФ и Китаем растет опережающими темпами.
- Китай стал ведущим партнером РФ в хозяйственном освоении Дальнего Востока.
- Россия и Китай готовы создать совместный рабочий орган по развитию Северного морского пути.
- РФ и Китай согласовали практически все параметры соглашения по газопроводу «Сила Сибири 2».
- Россия поддерживает работу по созданию спортивной ассоциации в рамках ШОС.
- Москва и Пекин могут стать мировыми лидерами в области ИТ, сетевой безопасности и искусственного интеллекта.
- Россия готова поддержать китайский бизнес в замещении предприятий, покинувших РФ.
- РФ рассчитывает на многократный рост студенческих обменов с Китаем в условиях отмены антиковидных ограничений.