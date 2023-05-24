Россия и Китай подписали пять соглашений в Пекине

По итогам переговоров премьер-министра России Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна российско-китайские делегации подписали пять соглашений. Среди них меморандум о взаимопонимании между Минэкономики России и Министерством коммерции Китая об инвестициях в сфере торговли услугами. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Согласно меморандуму, стороны будут развивать межрегиональную торговлю услугами, поощрять участие предприятий в выставках и ярмарках, стимулировать их к проведению совместных мероприятий.

Также был подписан протокол о фитосанитарных требованиях к пшену, экспортируемому из России в Китай. Он будет действовать между Россельхознадзором и Главным таможенным управлением Китая. Второе соглашение — о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из России.

Также был подписан меморандум о дружбе и сотрудничестве между Минспорта и Главным государственным управлением по физической культуре и спорту Китая. Было принято совместное заявление о планах продлить пилотную программу «Ускоренное патентное делопроизводство» между Роспатентом и Государственным управлением Китая по вопросам интеллектуальной собственности.

После переговоров с китайским премьером Михаил Мишустин должен встретиться с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подробнее о его визите — в материале «Ъ» «Пекин снова в московском расписании».

Анастасия Ларина