В Пекине началась встреча Михаила Мишустина с премьером Китая Ли Цяном

В центре Пекина у Дома народных собраний началась церемония официальной встречи премьера России Михаила Мишустина с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном, сообщила пресс-служба правительства. После официального фотографирования они проведут двухстороннюю встречу в расширенном составе с участием делегаций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян

Фото: Thomas Peter/Pool, Reuters Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян

Фото: Thomas Peter/Pool, Reuters

Ли Цян встретил Михаила Мишустина на площади перед Восточным входом в ДНС. Во время церемонии политики представили друг другу свои делегации. После исполнения гимнов России и Китая они направились в парадное фойе здания для совместного фотографирования.

На встрече Михаил Мишустин заявил, что отношения России и Китая находятся на «беспрецедентно высоком уровне» и «характеризуются взаимным уважением интересов друг друга». «Принятые президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР решения определили стратегические ориентиры для наращивания взаимодействия в восьми приоритетных областях. По линии правительств России и Китая развернута скоординированная работа по выполнению договоренностей, достигнутых на высшем уровне»,— сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Ранее сообщалось, что на переговорах Михаил Мишустин и Ли Цян будут обсуждать торгово-экономические связи России и Китая, особенно в сфере промышленности, энергетики, транспорта и сельского хозяйства.

После переговоров у господина Мишустина запланирована встреча с председателем КНР Си Цзиньпином, а также возложение венка к Памятнику народным героям на площади Тяньаньмэнь и визит в университет Цинхуа.

Подробнее — в материале «Ъ» «Пекин снова в московском расписании».

Олеся Павленко