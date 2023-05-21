ДТП с участием Ferrari Галагаева, новый глава Переславля и нарушения в декларациях депутатов

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

По букве закона

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за строительства крематория.

В Ярославле сотрудников нефтепроводной компании обвиняют во взятках и подкупе.

Прокуратура проверила колледж в Переславле из-за травмы студента.

Прокуратура выявила нарушения в декларациях депутатов Ярославской областной думы. Лидер ярославских единороссов поблагодарила прокуратуру за бдительность к депутатским декларациям.

Отставки и назначения

И.о. главы Переславля-Залесского назначен уроженец города.

В Ярославле поменялся директор фонда капитального ремонта.

В ярославском правительстве назначен новый ответственный за туризм.

Глава Углича ушла в отставку.

Городская и региональная политика

Суд в Ярославле изъял разрушающийся памятник культуры вместе с землей.

В Ярославле градозащитники сообщили о сносе здания магазина «Быки». Власти подтвердили соответствующее право собственника.

В Ярославской области баннеры «Справедливой России» сняли, чтобы повесить плакаты на тему СВО.

Мэр Ярославля разрешил строить высотки на Октябрьской площади.

В Ярославле на стадионе «Шинник» будут проводить концерты.

Цитаты недели

«Надо разобраться в причинах выявленных несоответствий. Присутствовала ли корысть или это случайность, стечение обстоятельств. Есть примеры, когда в силу санкционных запретов депутаты просто не имели возможности, например, решить вопрос наличия активов, которые попали под запрет лишь недавно» (Председатель Ярославской облдумы Михаил Боровицкий прокомментировал претензии прокуратуры к декларациям депутатов)

Цифры недели

Штрафы за граффити и заброшенные фасады в Ярославской области приблизились к миллиону.

Опубликованы среднемесячные зарплаты ректоров ярославских вузов.

Ярославский бизнес

Ярославские предприятия столкнулись с кадровым голодом.

Спорт

Ярославский «Локомотив» расстался с Егором Коршковым.

В молодежную сборную России вызваны 7 хоккеистов из Ярославля.

Защитник ярославского «Локомотива» перешел в «Адмирал».

Нападающий ЦСКА принял предложение ярославского «Локомотива».

Новость недели

В Ярославле экс-депутат муниципалитета Роман Галагаев на незастрахованной «Феррари» столкнулся со «Скорой». После чего господин Галагаев снял свою кандидатуру с праймериз в Ярославскую облдуму.

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Алла Чижова