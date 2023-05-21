ДТП с участием Ferrari Галагаева, новый глава Переславля и нарушения в декларациях депутатов

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля
По букве закона
В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за строительства крематория.
В Ярославле сотрудников нефтепроводной компании обвиняют во взятках и подкупе.
Прокуратура проверила колледж в Переславле из-за травмы студента.
Прокуратура выявила нарушения в декларациях депутатов Ярославской областной думы. Лидер ярославских единороссов поблагодарила прокуратуру за бдительность к депутатским декларациям.
Отставки и назначения
И.о. главы Переславля-Залесского назначен уроженец города.
В Ярославле поменялся директор фонда капитального ремонта.
В ярославском правительстве назначен новый ответственный за туризм.
Глава Углича ушла в отставку.
Городская и региональная политика
Суд в Ярославле изъял разрушающийся памятник культуры вместе с землей.
В Ярославле градозащитники сообщили о сносе здания магазина «Быки». Власти подтвердили соответствующее право собственника.
В Ярославской области баннеры «Справедливой России» сняли, чтобы повесить плакаты на тему СВО.
Мэр Ярославля разрешил строить высотки на Октябрьской площади.
В Ярославле на стадионе «Шинник» будут проводить концерты.
Цитаты недели
«Надо разобраться в причинах выявленных несоответствий. Присутствовала ли корысть или это случайность, стечение обстоятельств. Есть примеры, когда в силу санкционных запретов депутаты просто не имели возможности, например, решить вопрос наличия активов, которые попали под запрет лишь недавно» (Председатель Ярославской облдумы Михаил Боровицкий прокомментировал претензии прокуратуры к декларациям депутатов)
Цифры недели
Штрафы за граффити и заброшенные фасады в Ярославской области приблизились к миллиону.
Опубликованы среднемесячные зарплаты ректоров ярославских вузов.
Ярославский бизнес
Ярославские предприятия столкнулись с кадровым голодом.
Спорт
Ярославский «Локомотив» расстался с Егором Коршковым.
В молодежную сборную России вызваны 7 хоккеистов из Ярославля.
Защитник ярославского «Локомотива» перешел в «Адмирал».
Нападающий ЦСКА принял предложение ярославского «Локомотива».
Новость недели
В Ярославле экс-депутат муниципалитета Роман Галагаев на незастрахованной «Феррари» столкнулся со «Скорой». После чего господин Галагаев снял свою кандидатуру с праймериз в Ярославскую облдуму.
Фото: УМВД по Ярославской области