В Ярославле градозащитники сообщили о сносе здания магазина «Быки»

В Ярославле градозащитники сообщили о сносе собственником здания бывшего магазина на улице Карла Либкнехта, который в народе называют «Быки». Фото сноса основного здания и пристройки к нему в социальных сетях публикует градозащитница, член правления ярославского отделения Союза архитекторов России Ольга Мазанова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Здание бывшего магазина "Быки"

Фото: Ольга Мазанова Здание бывшего магазина "Быки"

Фото: Ольга Мазанова

По мнению госпожи Мазановой Ярославль может лишиться архитектурного наследия советской эпохи. Здание было построено в 1948-1953 годах. С требованием остановить снос градозащитник обратилась в региональный департамент охраны объектов культурного наследия.

«По моему мнению, это здание обладает признаками объектов культурного наследия. Оно имеет на фасадах характерного для этого периода развития советской архитектуры зооморфные элементы лепного архитектурного декора — барельеф головы быка и другие»,— отмечает Ольга Мазанова.

Барельеф на фасаде в виде быка описан в книге Яна Левина «Сто деталей Ярославля». Градозащитника написала письменное обращение в департамент охраны культурного наследия, в котором требует ответа, разрешали ли власти снос здания магазина.

«По закону исторические здания постройки до 1957 года запрещено сносить без письменного разрешения органа охраны и проведения экспертизы. Выдавалось ли такое разрешение, непонятно»,— отмечает Ольга Мазанова.

Сам объект находится в частной собственности. В администрации Кировского и Ленинского районов изданию «Ярньюс» сообщили, что здание не является памятником, и собственник вправе проводить работы по его сносу.

Андрей Иванов