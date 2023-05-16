В Ярославле поменялся директор фонда капитального ремонта

Директор регионального фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Роман Гайнутдинов покидает свой пост. Об этом сообщили в пресс-службе ярославского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Сухой

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Дмитрий Сухой

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Роман Гайнутдинов возглавил фонд в июне 2019 года. В марте 2023 года стало известно о возбуждении уголовного дела о мошенничестве при проведении капитального ремонта многоквартирных домов. Обыски прошли в самом здании фонда, прокуратура сообщила об ущербе от предполагаемого мошенничества в сумме 30 млн руб.

Новый руководитель фонда капремонта 16 мая был представлен губернатором Михаилом Евраевым на совещании с главами муниципальных образований. Исполняющим обязанности директора фонда назначен кандидат технических наук Дмитрий Сухой. В отличие от предшественника, он является уроженцем Ярославской области.

В правительстве отметили, что господин Сухой семь лет работал заместителем главы в Тутаевском муниципальном районе, курировал сферы ЖКХ, строительства и дорожного хозяйства. Два года был исполнительным директором ассоциацией «Ярославский совет строителей». Согласно данным ЕГРЮЛ, с ноября 2022 года Дмитрий Сухой возглавляет частное образовательное учреждение дополнительного образования «Учебно-курсовой комбинат Жилищно-коммунального хозяйства».

Андрей Иванов