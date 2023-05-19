Опубликованы среднемесячные зарплаты ректоров ярославских вузов

Министерство образования и науки и министерство просвещения РФ опубличили среднемесячные заработные платы руководителей высших учебных заведений федерального подчинения за 2022 год, в списки попали ректоры пяти ярославских вузов. Информация размещена на официальных сайтах Минобрнауки и Минпросвещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Деньги

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Деньги

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Самая большая среднемесячная зарплата за 2022 году у ректора Ярославского государственного педагогического университета имени Ушинского Михаила Груздева. В месяц в среднем он получает 321224 руб. Средняя заработная плата ректора Ярославского государственного технического университета Елены Степановой составила 297839 руб.

Данные по ректору ЯрГУ имени Демидова не указаны, потому что он сменился в 2022 году. Но первый проректор Демидовского университета Сергей Кащенко в среднем за месяц получал 280,49 тыс. руб. Ректор Рыбинского государственного авиационного технического университета (РГАТУ) Валерий Кошкин в месяц получал 209,3 тыс. руб., заработная плата ректора Ярославской государственной сельхозакадемии Светланы Гусар составила 181,5 тыс. руб. в месяц.

Андрей Иванов