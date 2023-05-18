Прокуратура выявила нарушения в декларациях депутатов Ярославской областной думы

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в декларациях депутатов Ярославской областной думы за 2021 год. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в Законодательном собрании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Внеплановая проверка деклараций шла в течение трех месяцев — с января по март. Инициирована она была, по мнению источника, Генеральной прокуратурой. По итогам проверки в думу поступило представление с перечислением выявленных нарушений. В их числе, например, владение акциями иностранных компаний, что запрещено законом. Нарушения найдены как у депутатов «Единой России», так и у представителей других фракций. Источник «Ъ-Ярославль» предполагает, что ряд действующих депутатов, в том числе, занимающих руководящие посты в думе, могут быть не допущены до выборов в облдуму осенью 2023 года в связи с обнаруженными проблемами. «Ярновости» пишут, что нарушения найдены у 14 депутатов, в том числе у секретаря регионального отделения «Единой России» Ольги Хитровой.

Представление прокуратуры должна была рассмотреть комиссия Ярославской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 19 мая. Однако назначенное ранее заседание на данный момент отменено.

Антон Голицын