Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Прокуратура выявила нарушения в декларациях депутатов Ярославской областной думы

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в декларациях депутатов Ярославской областной думы за 2021 год. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил источник в Законодательном собрании.

Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Ярославская областная дума

Фото: Ярославская областная дума

Внеплановая проверка деклараций шла в течение трех месяцев — с января по март. Инициирована она была, по мнению источника, Генеральной прокуратурой. По итогам проверки в думу поступило представление с перечислением выявленных нарушений. В их числе, например, владение акциями иностранных компаний, что запрещено законом. Нарушения найдены как у депутатов «Единой России», так и у представителей других фракций. Источник «Ъ-Ярославль» предполагает, что ряд действующих депутатов, в том числе, занимающих руководящие посты в думе, могут быть не допущены до выборов в облдуму осенью 2023 года в связи с обнаруженными проблемами. «Ярновости» пишут, что нарушения найдены у 14 депутатов, в том числе у секретаря регионального отделения «Единой России» Ольги Хитровой.

Представление прокуратуры должна была рассмотреть комиссия Ярославской областной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 19 мая. Однако назначенное ранее заседание на данный момент отменено.

Антон Голицын

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...