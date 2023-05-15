В Ярославле на стадионе «Шинник» будут проводить концерты

В Ярославле стадион «Шинник» станет местом проведения крупных концертов. Об этом заявил в ходе оперативного совещания губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ФК «Шинник» Фото: Пресс-служба ФК «Шинник»

По словам господина Евраева, стадион вмещает до 25 тыс. зрителей и может стать самой большой площадкой в области для проведения музыкальных и эстрадных мероприятий. Глава области отметил, что пока решается вопрос о том, как установить сцену, не навредив полю. Михаил Евраев уже предварительно договорился с Юрием Башметом о проведении концерта на открытой площадке.

В правительстве сообщили, что в этом году планируется заменить газон на футбольном поле, на это потребуется около 3,5 млн руб. В дальнейшем планируется установить навесы над Восточной и Северной трибунами для зрителей.

Алла Чижова