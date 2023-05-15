В Ярославле сотрудников нефтепроводной компании обвиняют во взятках и подкупе

СУ СК России по Ярославской области завершило расследование в отношении 38-летнего и 46-летнего сотрудников компании, специализирующейся на строительстве и эксплуатации магистральных нефтепроводов. Мужчины, работавшие на руководящих должностях, обвиняются в коммерческом подкупе и получении взятки. Дело направлено в суд. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По данным следствия, обвиняемые с 2017 по 2021 год получили от ИП и коммерческих организаций Ярославля более 2,3 млн руб. в виде коммерческого подкупа за приемку компанией работ по обслуживанию и ремонту транспорта и спецтехники, а также за подписание документов о выполненных работах. Еще 1,47 млн мужчины получили в качестве взяток за аналогичные действия. Преступления были выявлены сотрудниками ФСБ.

«В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовные дела с утвержденными обвинительными заключениями направлены в суд для рассмотрения по существу»,— говорится в сообщении СК.

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в правоохранительных органах, обвиняемые на момент совершения преступлений работали в ООО «Транснефть-Балтика» (является дочерним обществом ПАО «Транснефть»). Один из них признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовные дела подсудимых будут рассматриваться по-отдельности.

Алла Чижова