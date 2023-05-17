Ярославские предприятия столкнулись с кадровым голодом

Промышленные предприятия Ярославской области испытывают нехватку кадров рабочих специальностей, сообщил «Ъ-Ярославль» заместитель председателя Ярославской областной думы Николай Александрычев. Остро стоит проблема на предприятиях двигателестроения: ярославском «Автодизеле» и «Тутаевском моторном заводе».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Везде проблема — огромная потребность в людях, прежде всего, станочников. Сегодня на моторный завод (ПАО "Автодизель" — "Ъ-Ярославль") требуется человек 400, наверное. Речь идет о работе на агрегатных станках. Сейчас нужны просто мужики с руками,— рассказал Николай Александрычев.

По словам господина Александрычева, «Тутаевский моторный завод» готов платить ученикам 60 тыс. руб. в месяц на время обучения в течение 3 месяцев, а далее около 100 тыс. руб. При этом людей все равно не хватает. Депутат связывает ситуацию с падением престижа рабочих специальностей.

«Наверное, это издержки системы, заложенной в 90-е годы, когда у нас престиж рабочих профессий мы стали опускать. Профтехучилища назвали лицеями, техникумы назвали колледжами. И, по большому счету, мы из производства начали выходить в сферу обслуживания, выпуская экономистов, юристов, бизнесменов, менеджеров, всех-всех-всех. Куда ни глянь, кругом менеджеры. Звучит, но не более того. А сегодня задача другая, нам не хватает сварщиков, токарей, фрезеровщиков, шлифовщиков»,— сказал Николай Александрычев.

Нехватка кадров усугубилась на фоне роста промышленного производства. В первом квартале 2023 года индекс промпроизводства в Ярославской области составил 110,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Антон Голицын