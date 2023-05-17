Нападающий ЦСКА принял предложение ярославского «Локомотива»

Нападающий ЦСКА Матвей Гуськов принял контрактное предложение ярославского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матвей Гуськов

Фото: официальный сайт КХЛ Матвей Гуськов

Фото: официальный сайт КХЛ

Форвард находится в статусе ограниченно свободного агента. Это значит, что права на него закреплены за армейцами. По регламенту у ЦСКА есть два дня, чтобы повторить контрактное предложение ярославского клуба. В этом случае хоккеист продолжит выступление в Москве. Если повторения не случится, то Гуськов будет играть за «Локомотив», а ЦСКА получит денежную компенсацию.

За последние несколько лет это второй раз, когда «Локомотив» делает так называемый «оффершит» ограниченному свободному агенту из ЦСКА. В 2021 году ярославцы делали контрактное предложение форварду Никите Коростелеву, но ЦСКА повторил его, а потом обменял игрока в Магнитогорск.

Андрей Иванов