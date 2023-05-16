Прокуратура проверила колледж в Переславле из-за травмы студента

Переславская межрайонная прокуратура внесла директору переславского колледжа имени Александра Невского представление об устранении нарушений, связанных с травмой студента учебного заведения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пострадавший

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в ЯО Пострадавший

Фото: Уполномоченный по правам ребенка в ЯО

Как установила проверка прокуратуры, 3 мая 16-летний студент колледжа нанес удар своему сокурснику. Пострадавший с сильной физической болью покинул колледж. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», у него оказалась сломана челюсть.

«Руководство образовательной организации узнало о происшествии 11 мая, однако в нарушение требований федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" органы внутренних дел о совершении противоправного деяния в отношении несовершеннолетнего не проинформировало. Более того, администрация колледжа своевременно не инициировала расследование несчастного случая»,— отметили в прокуратуре.

Теперь руководству коллежа предстоит устранить нарушения, указанные в прокурорском представлении. Свою проверку по данному факту ведет ярославская полиция и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области Михаил Крупин. Вопрос остается на контроле районной и областной прокуратуры.

Андрей Иванов