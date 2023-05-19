В Ярославле экс-депутат муниципалитета на незастрахованной «Феррари» столкнулся со «Скорой»

В Ярославле водитель автомашины «Феррари» признан виновником ДТП с автомобилем «Фиат» скорой медицинской помощи. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Феррари" после ДТП

Фото: УМВД по Ярославской области "Феррари" после ДТП

Фото: УМВД по Ярославской области

Столкновение двух машин случилось около 13:30 дня 19 мая на улице Свободы в Ярославле.

«Автомобиль "Феррари" не предоставил преимущество проезда автомобилю "Фиат", в результате чего при перестроении произошло столкновение»,— рассказал инспектор отдельного батальона ДПС ГИБДД Александр Журавлев.

Сам водитель «Феррари» в оперативном видео, распространенном УМВД, свою вину признал. «Совершал маневр вправо, возвращался в левую сторону и меня догнала машина, которая ехала сзади. Конечно, я виноват, скорость была небольшая»,— заявил водитель.

Портал «Ярньюс» пообщался с водителем «Феррари», им оказался экс-депутат муниципалитета Ярославля, бизнесмен Роман Галагаев. В интервью он сказал, что «вынужден был объезжать яму», потому что улица Свободы в ремонте.

По итогам ДТП в ГИБДД составили два протокола «Нарушение правил маневрирования» и «Несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Получается, что на «Феррари» не было страховки.

Третий протокол составлен по событиям начала апреля 2023 года, когда автомашина «Ferrari 488 Spider» была припаркована на пешеходной дорожке возле здания правительства Ярославской области на Советской площади. Фотографии машины были опубликованы в социальных сетях.

«За данное правонарушение сотрудниками госавтоинспекции в отношении водителя составлен протокол об административном правонарушении по ст. 12.19 (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств)»— рассказали в УМВД.

Сумма штрафов по трем протоколам для водителя «Феррари» составит 1800 руб. Согласно данным сервисов продаж автомобилей, подобные машины с пробегом в России сейчас стоят от 21 до 23 млн руб.

Андрей Иванов