В ярославском правительстве назначен новый ответственный за туризм

Исполняющей обязанности директора департамента туризма Ярославской области назначена Ольга Габуева. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Габуева

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Ольга Габуева

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Госпожа Габуева ранее работала в регионах Северного Кавказа. С октября 2017 по ноябрь 2018 года она была врио председателя комитета по туризму Северной Осетии, работала в фонде «ПосетиКавказ». Согласно данным картотеки Ъ, Ольга Габуева также руководила двумя частными компаниями в сфере туризма в Москве и Владикавказе, но оба ООО прекратили свою деятельность.

Департамент туризма Ярославской области остался без директора с 1 февраля 2023 года, когда свой пост покинула Галина Крохмаль. Обязанности главы департамента до нынешнего времени исполнял Максим Цветков. Ольга Габуева пока также будет руководить департаментом в статусе и.о.

Андрей Иванов