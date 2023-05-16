Мэр Ярославля разрешил строить высотки на Октябрьской площади

Земельный участок на Октябрьской площади, на котором сейчас располагается недостроенный торговый центр, разрешено использовать под многоэтажную жилую застройку. 15 мая постановление мэрии подписал глава города Артем Молчанов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Недострой на Октябрьской площади

Фото: Ъ-Ярославль Недострой на Октябрьской площади

Фото: Ъ-Ярославль

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», городские власти несколько раз пытались продать сам недострой, который местные жители прозвали «Мордором». Но покупателей на него не нашлось. Зимой 2023 года оценка стоимости недостроя была снижена, также на общественные обсуждения был вынесен вопрос о возможности использования земли под высотную застройку.

После прохождения общественных обсуждений было поручено одобрение депутатов на комиссии по подготовке правил землепользования и застройки. Теперь разрешение на высотную застройку подкреплено постановлением мэрии Ярославля.

«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка на пересечении улицы Победы и улицы Республиканской – «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)». Комитету по управлению муниципальным имуществом мэрии города Ярославля направить копию постановления в орган регистрации прав»,— говорится в постановлении мэрии.

Андрей Иванов