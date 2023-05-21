Бизнесмен Роман Галагаев снял свою кандидатуру с праймериз в Ярославскую облдуму

Бизнесмен, бывший депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев снял свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов от партии на выборы в Ярославскую областную думу. Фамилия господина Галагаева пропала из списков праймериз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Галагаев

Фото: мэрия Ярославля Роман Галагаев

Фото: мэрия Ярославля

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в партии, Роман Галагаев сам написал заявление с просьбой исключить его из списков предварительного голосования. Это произошло после резонансного ДТП: Ferrari под управлением предпринимателя столкнулся с машиной скорой помощи. В ГИБДД заявили, что виновником столкновения был водитель Ferrari, видеозапись момента столкновения попала в социальные сети.

Господин Галагаев является директором и совладельцем гостиницы «Ринг Премьер отель», а также нескольких других предприятий. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в новый состав думы не стали выдвигать свои кандидатуры представители крупного бизнеса: Яков Якушев, Сергей Якушев, Илья Круглов.

Антон Голицын