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Бизнесмен Роман Галагаев снял свою кандидатуру с праймериз в Ярославскую облдуму

Бизнесмен, бывший депутат муниципалитета Ярославля Роман Галагаев снял свою кандидатуру с предварительного голосования «Единой России» по отбору кандидатов от партии на выборы в Ярославскую областную думу. Фамилия господина Галагаева пропала из списков праймериз.

Роман Галагаев

Роман Галагаев

Фото: мэрия Ярославля

Роман Галагаев

Фото: мэрия Ярославля

Как сообщил «Ъ-Ярославль» источник в партии, Роман Галагаев сам написал заявление с просьбой исключить его из списков предварительного голосования. Это произошло после резонансного ДТП: Ferrari под управлением предпринимателя столкнулся с машиной скорой помощи. В ГИБДД заявили, что виновником столкновения был водитель Ferrari, видеозапись момента столкновения попала в социальные сети.

Господин Галагаев является директором и совладельцем гостиницы «Ринг Премьер отель», а также нескольких других предприятий. «Ъ-Ярославль» сообщал, что в новый состав думы не стали выдвигать свои кандидатуры представители крупного бизнеса: Яков Якушев, Сергей Якушев, Илья Круглов.

Антон Голицын

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