Ярославский «Локомотив» расстался с Егором Коршковым

Форвард ярославского «Локомотива» Егор Коршков переходит в хабаровский «Амур». Об обмене сообщают официальные соцсети хабаровского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Коршков (в центре)

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Егор Коршков (в центре)

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Взамен на 26-летнего нападающего «Локомотив» получит денежную компенсацию. «Амур» объявил об обмене в 18.35 московского времени 16 мая, хотя в Хабаровске уже ночь 17 мая.

«Не хотели вас будить, но многолетний лидер "Локомотива" Егор Коршков переезжает в Хабаровск!» — с таких слов началась публикация ХК «Амур» о переходе хоккеиста.

Минувший сезон стал не самым лучшим для нападающего. Коршков около двух месяцев не играл из-за травмы, всего на его счету 40 игр в регулярном чемпионате и 7 в Кубке Гагарина. За сезон 2022-2023 годов форвард забил 4 шайбы и отдал 9 результативных передач. За всю карьеру в Ярославле у Коршкова 374 матча в КХЛ и 153 набранных очка.

«Благодарим Егора за игру и желаем удачи в дальнейшем!» — отреагировали на переход в ярославском «Локомотиве»

Андрей Иванов