Суд в Ярославле изъял разрушающийся памятник культуры вместе с землей

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск регионального департамента охраны объектов культурного наследия (ОКН) об изъятии ОКН местного значения «Больница городская детская, 1907-1908 гг.» на улице Володарского в Ярославле и земельного участка под ним. Решение размещено в картотеке арбитражных дел. Основанием для иска стало то, что собственник объекта ООО «Строй Бизнес Групп» не принимает меры к его сохранению.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ОКН «Больница городская детская, 1907-1908 гг.» в Ярославле

Фото: Ольга Мазанова ОКН «Больница городская детская, 1907-1908 гг.» в Ярославле

Фото: Ольга Мазанова

Здание и землю ответчик приобрел в 2019 году с торгов после того, как они были изъяты у предыдущего собственника по тем же основаниям. Новому собственнику мэрия Ярославля выдала задание провести противоаварийные работы, однако этого сделано не было. ООО «Строй Бизнес Групп» было привлечено к административной ответственности. После этого Кировский районный суд в 2020 году обязал выполнить работы по консервации объекта в течение девяти месяцев со дня вступления решения суда в законную силу. Но исполнено оно не было.

«Актом осмотра объекта культурного наследия от 28.09.2022 установлено, что по сравнению с данными акта осмотра от 21.01.2020 ухудшилось состояние следующих конструкций здания: произошло разрушение обгоревшего участка стены на уровне второго этажа здания в центральной части восточного фасада (на стыке двух объемов — северного и южного); произошло обрушение оставшихся фрагментов крыши со стороны восточного фасада у южного объема здания и частичное разрушение фронтона, отсутствие кровли, вследствие воздействия атмосферных осадков, приводит к намоканию и дальнейшему разрушению несущих конструкций здания; на отдельных оконных проемах полностью утрачены закрывающие их доски, в связи с чем имеется возможность свободного доступа в здание»,— говорится в решении суда.

ООО «Строй Бизнес Групп» так и не получило разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Все эти основания и стали причиной иска об изъятии и памятника, и земли под ним. Ответчик не согласился с иском, пояснив, что процесс спасения памятника «является длительным и сложным». В суд он представил проект консервации объекта, пояснив, что он сейчас проходит согласования.

«Довод ответчика… не принимается судом, так как указанные действия предприняты только после обращения департамента с иском в суд, и не могут быть приняты в качестве надлежащих доказательств»,— говорится в решении суда.

Суд принял решение изъять у владельца здание бывшей больницы и земельный участок площадью 1185 кв.м. для последующей продажи его с торгов. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Антон Голицын