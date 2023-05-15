В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за строительства крематория

В Ярославле по итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», в центре внимания следователей оказалось несостоявшееся строительство крематория. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Прокуратура Ярославской области

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Как установила проверка прокуратуры, в 2013 году ООО «Акрополь» получило в аренду от регионального департамента имущественных и земельных отношений участок площадью в 14 тыс. кв.м. для строительства крематория. Земля располагалась на улице Осташинская, по соседству с Осташинским кладбищем. В декабре 2015 года арендатор земли поставил крематорий на кадастровый учет и зарегистрировал право собственности на него.

«В апреле 2016 года мэрия города Ярославля предоставила ООО «Акрополь» земельный участок для эксплуатации крематория, что позволило впоследствии выкупить его в упрощенном порядке без проведения торгов за 15 % от кадастровой стоимости (за 1,1 млн рублей, при кадастровой стоимости участка свыше 7,5 млн рублей). При этом фактически строительство крематория на указанном земельном участке не осуществлялось, регистрирующий орган при оформлении права собственности на него был введен в заблуждение относительно наличия объекта недвижимости»,— пояснили в региональной прокуратуре.

При этом площадь выкупленного «Акрополем» земельного участка в 113 раз превышала площадь крематория, который должен был на нем появиться. По материалам прокурорской проверки в областном управлении МВД возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Прокуратура также направила в арбитражный суд исковое заявление о признании незаконным договора купли-продажи и возврате земли в муниципальную собственность.

Андрей Иванов