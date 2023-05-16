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И.о. главы Переславля-Залесского назначен уроженец города

Исполняющим обязанности главы Переславля-Залесского назначен Дмитрий Зяблицкий, сообщили «Ъ-Ярославль» в правительстве Ярославской области. До назначения он работал заместителем директора ООО «ПолиЭР» — переславского предприятия по производству пищевой полимерной упаковки.

Переславль-Залесский

Переславль-Залесский

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Переславль-Залесский

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

«Дмитрий Николаевич Зяблицкий родился и учился в Переславле-Залесском. Имеет высшее экономическое образование. С 2010 года работает на предприятии ООО «ПолиЭР». За эти годы вырос от машиниста до заместителя директора»,— рассказали в областном правительстве.

У Дмитрия Зяблицкого четверо детей. «Ъ-Ярославль» сообщал, что предыдущий и.о. главы Александр Тарасенков покинул свой пост 16 мая, объяснив это переходом на другую работу.

Антон Голицын

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