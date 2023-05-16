Ярославские власти подтвердили право собственника сносить магазин «Быки»

Ограничения на снос исторических зданий не распространяются на бывший магазин, прозванный в Ярославле «Быки». Об этом рассказали в региональном департаменте охраны объектов культурного наследия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Разбор здания магазина "Быки"

Фото: Ольга Мазанова Разбор здания магазина "Быки"

Фото: Ольга Мазанова

Как сообщал «Ъ-Ярославль», собственник здания на улице Карла Либкнехта начал его снос утром 16 мая. Градозащитник Ольга Мазанова потребовала остановить работы и направила соответствующее обращение в департамент охраны объектов культурного наследия. Ответ последовал: собственник законов не нарушал.

«Заявлений о включении данного здания в реестр объектов культурного наследия в департамент не поступало. Здание расположено вне зон охраны объектов культурного наследия, утвержденных постановлением правительства Ярославской области, ограничения на снос исторических зданий, установленные данным проектом зон охраны, на указанное здание не распространяются»,— отметила директор департамента охраны объектов культурного наследия Ярославской области Наталья Грушевская.

Так что здание, похоже, скоро останется только на страницах книги Яна Левина «Сто деталей Ярославля». О том, что бывший магазин продолжат сносить, говорит и градозащитник Ольга Мазанова.

«Сегодня 16.05.2023 легендарный магазин "Быки" уходит в историю. Я поговорила с собственником здания. Он не видит никой культурной ценности. На этом месте строится двухэтажное здание с функцией бытового обслуживания для жителей (парикмахерская и др.)»,— рассказала Ольга Мазанова.

Андрей Иванов