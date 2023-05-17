Глава Углича ушла в отставку

Глава администрации городского поселения Углич Светлана Ставицкая покинула свой пост, последним днем ее работы было 16 мая. Обращение градоначальника об отставке размещено на официальном портале администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Ставицкая

Фото: Администрация Углича Светлана Ставицкая

Фото: Администрация Углича

Госпожа Ставицкая впервые возглавила Углич в ноябре 2017 года, в декабре 2022 года была переизбрана депутатами муниципального совета на новый срок в 5 лет. В своем обращении глава благодарит губернатора Михаила Евраева и вспоминает свои достижения на посту градоначальника.

«Мы входили в федеральные и региональные программы и привлекали в наш город значительные федеральные деньги. Наш центр заиграл и получает тот облик, которого он достоин. Мы ремонтировали дороги, занимались благоустройством. Мы сообща работали, чтобы наш город развивался, становился еще красивее, комфортнее, безопаснее и удобнее»,— отмечает Светлана Ставицкая.

Решение об отставке она называет сложным.

«Мне сложно выдерживать напряженный рабочий ритм, и здоровье уже не то. И мне достаточно лет, чтобы принимать взвешенные и ответственные решения. Уход в отставку – одно из них. Я никуда не уезжаю, не бросаю город. Я продолжу помогать и работать на благо Углича, но уже в более комфортном для себя режиме»,— заявила Светлана Ставицкая.

По Уставу Углича исполнять обязанности главы в случае отставки руководителя назначается первый заместитель. Таким образом врио будет Елена Калашникова. Также согласно нормативному акту, должна быть назначена комиссия по выборам главы. Нового градоначальника для Углича в течение полугода должны выбрать депутаты муниципального совета.

Андрей Иванов