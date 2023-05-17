Глава Углича ушла в отставку

Глава администрации городского поселения Углич Светлана Ставицкая покинула свой пост, последним днем ее работы было 16 мая. Обращение градоначальника об отставке размещено на официальном портале администрации.
Светлана Ставицкая
Фото: Администрация Углича
Госпожа Ставицкая впервые возглавила Углич в ноябре 2017 года, в декабре 2022 года была переизбрана депутатами муниципального совета на новый срок в 5 лет. В своем обращении глава благодарит губернатора Михаила Евраева и вспоминает свои достижения на посту градоначальника.
«Мы входили в федеральные и региональные программы и привлекали в наш город значительные федеральные деньги. Наш центр заиграл и получает тот облик, которого он достоин. Мы ремонтировали дороги, занимались благоустройством. Мы сообща работали, чтобы наш город развивался, становился еще красивее, комфортнее, безопаснее и удобнее»,— отмечает Светлана Ставицкая.
Решение об отставке она называет сложным.
«Мне сложно выдерживать напряженный рабочий ритм, и здоровье уже не то. И мне достаточно лет, чтобы принимать взвешенные и ответственные решения. Уход в отставку – одно из них. Я никуда не уезжаю, не бросаю город. Я продолжу помогать и работать на благо Углича, но уже в более комфортном для себя режиме»,— заявила Светлана Ставицкая.
По Уставу Углича исполнять обязанности главы в случае отставки руководителя назначается первый заместитель. Таким образом врио будет Елена Калашникова. Также согласно нормативному акту, должна быть назначена комиссия по выборам главы. Нового градоначальника для Углича в течение полугода должны выбрать депутаты муниципального совета.