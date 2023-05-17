Защитник ярославского «Локомотива» перешел в «Адмирал»

22-летний защитник ярославского «Локомотива» Антон Лукичев заключил контракт с «Адмиралом» из Владивостока. Об этом сообщает официальный сайт «Адмирала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Лукичев

Фото: ХК Локомотив Антон Лукичев

Фото: ХК Локомотив

Антон Лукичев — уроженец Ярославля и воспитанник хоккейной школы «Локомотива», двукратный обладатель Кубка Харламова в составе МХК «Локо». В завершившемся сезоне Лукичев провел за «Локомотив» 6 матчей, в которых набрал 1 очко и в среднем проводил на льду около 7 минут.

По ходу сезона Антон Лукичев был командирован в фарм-клуб «Локомотива» — пермский «Молот», за который сыграл 16 матчей в ВХЛ. С «Адмиралом» Лукичев подпишет двусторонний контракт сроком на 1 год.

Андрей Иванов