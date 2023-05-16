Справедливое заменили специальным

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов недоволен снятием плакатов с партийной рекламой в Ярославской области. 10 оплаченных баннеров партии сняли и заменили на рекламу службы в армии и плакаты с героями специальной военной операции. В рекламном агентстве сослались на требование органов власти в связи с 5-процентной квотой на социальную рекламу. Местные власти отрицают политическую подоплеку произошедшего. К конфликту собираются привлечь прокуратуру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Снятый плакат «Справедливой России» в Ярославской области

Фото: Анатолий Каширин Снятый плакат «Справедливой России» в Ярославской области

Фото: Анатолий Каширин

Председатель партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов намерен обратиться в Генеральную прокуратуру России по факту снятия баннеров партии в Ярославской области. Об этом он заявил перед заседанием Госдумы 16 мая, видеозапись обращения размещена на сайте партии.

«Мы заключили договор о размещении предвыборных билбордов, причем наши билборды были, в том числе, явно такого социального характера в поддержку специальной военной операции, и вот наши билборды снимают. Демонтируют. И знаете, какое основание? Потому что нужно освобождать место для социальной рекламы»,— заявил господин Миронов.

Как пояснил секретарь бюро совета регионального отделения партии, депутат муниципалитета Ярославля Анатолий Каширин, речь идет о 10 билбордах, размещенных на конструкциях одного предпринимателя. Баннеры были заказаны и оплачены по инициативе федерального партийного руководства. Предприниматель уведомил реготделение о том, что местные органы власти потребовали освободить место под социальную рекламу.

«Довожу до Вашего сведения, что 12.05.2023 года в адрес исполнителя поступили письма от администрации города Переславля-Залесского и МКУ "Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля" о срочном размещении рекламы социального характера по тематике "Служба в армии", "Герои СВО" и др. на рекламных конструкциях согласно адресной программы»,— говорится в письме предпринимателя в адрес председателя совета регионального отделения партии Анатолия Грешневикова. По словам представителей партии, плакаты были сняты за одну ночь.

«Вечером в пятницу нам пришло письмо, утром я поехал, и не увидел уже ни одного плаката»,— рассказал «Ъ-Ярославль» Анатолий Каширин.

По его словам, сначала плакаты были сняты в Рыбинске, а затем и в Ярославле. В муниципальном казенном учреждении «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля», на которое ссылается предприниматель, отрицают политическую подоплеку замены рекламы. Согласно закону «О рекламе», рекламораспространители должны выделять под социальную рекламу до пяти процентов объема. В агентстве заявили, что не знают, какую именно рекламу пришлось заменить.

«В целях поддержки СВО и распространения информации о службе по контракту, МКУ "Агентство по рекламе" были направлены соответствующие обращения в адрес рекламных агентств о размещении данной информации на рекламных конструкциях. При направлении запросов в рекламные агентства о размещении информации о социально-значимых мероприятиях МКУ "Агентство по рекламе" не располагает сведениями о том, что в запрашиваемый период размещается на каждой конкретной конструкции»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в агентстве.

В партии не верят, что именно их плакаты случайно попали под оговоренные законом пять процентов. По мнению Анатолия Каширина, в снятии плакатов прослеживается желание «напакостить парламентской партии».

«У меня простенький вопрос: а почему огромное количество билбордов "Единой России" и ЛДПР висят? Вот их места не нужны под социальную рекламу. И только билборды социалистической партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" подлежат демонтажу. Я вынужден обращаться в Генеральную прокуратуру. Губернатору я напишу»,— заявил Сергей Миронов.

В региональном отделении партии связывают случившееся с предстоящими осенью 2023 года выборами в Ярославскую областную думу. «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» имеет сильные позиции в регионе, на последних выборах в Госдуму партийные кандидаты выиграли выборы в двух одномандатных округах в Ярославской области.

Антон Голицын