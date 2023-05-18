Штрафы за граффити и заброшенные фасады в Ярославской области приблизились к миллиону

В Ярославской области выявлено 1,5 тысячи нарушений правил благоустройства, включая нанесение незаконных граффити и неотремонтированные фасады домов. Статистику в своем телеграм-канале озвучил ярославский губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фасад дома в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фасад дома в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам господина Евраева из 1,5 тыс. выявленных замечаний более 360 собственники уже устранили. При этом юридическим и физическим лицам выписали штрафов на сумму более 730 тыс. руб.

«Результаты серьезные. Работу по борьбе с граффити, расклейкой объявлений, запущенными фасадами, незаконной парковкой и другими нарушениями правил благоустройства продолжим на регулярной основе»,— отметил Михаил Евраев.

Андрей Иванов