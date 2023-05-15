В молодежную сборную России вызваны 7 хоккеистов из Ярославля

С 14 мая стартовал учебно-тренировочный сбор молодежной сборной России по хоккею, в составе сборной тренируются 7 игроков системы ярославского «Локомотива». Об этом сообщает официальный сайт ФХР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Бут

Фото: ХК Локомотив Даниил Бут

Фото: ХК Локомотив

Команда разделена на два состава. За «красных» играют игроки ярославского МХК «Локо» вратарь Сергей Мурашов, защитник Дмитрий Симашев и форварды Даниил Бут , Александр Перевалов, Илья Роговский и Максим Мальцев. За «белых» заявлен защитник МХК «Локо» Ярослав Лабуткин.

До 25 мая команда будет тренироваться в Новогорске, а 26 мая отправится в Минск, где примет участие в Кубке Будущего. Помимо двух российских «молодежек», в турнире сыграют молодежная и юниорская сборная Белоруссии.

Андрей Иванов