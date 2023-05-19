Лидер ярославских единороссов поблагодарила прокуратуру за бдительность к депутатским декларациям

Секретарь ярославского регионального отделения партии «Единая Россия», заместитель председателя Ярославской областной думы Ольга Хитрова прокомментировала представление прокуратуры о наличии нарушений в финансовой отчётности депутатов законодательного собрания области. Она ответила на вопросы корреспондента «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ольга Хитрова

Фото: Ярославская областная дума Ольга Хитрова

Фото: Ярославская областная дума

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», прокуратура выявила несоответствие в декларациях 14 народных избранников.

«Прежде всего я хочу поблагодарить сотрудников прокуратуры за тщательный анализ финансовой документации и выявленные несоответствия. Соблюдение требований антикоррупционного законодательства — обязательное условие для каждого депутата. На этом строится и держится доверие наших избирателей. К сожалению, ошибки случаются, иногда это просто стечение обстоятельств. Благодаря внимательности контролирующих органов, нарушения выявлены, они будут устранены, и, если потребуется, будут приняты строгие меры»,— сказала Ольга Хитрова.

Зампред облдумы отказалась комментировать ситуацию других депутатов, но ответила по сути претензий, предъявленных ей лично.

«Я абсолютно законопослушный гражданин и не скрываю ни своих доходов, ни доходов или имущества своей семьи. Каждый год добросовестно сдаю декларации на себя, супруга и несовершеннолетних детей. Все показываю, за столько лет ни разу не было вопросов. По случайному стечению обстоятельств мой супруг не указал доход от индивидуального инвестиционного счета, открытого им в 2020 году, так как на момент подготовки декларации за 2021 год не обладал сведениями об их размере, сведения о размере дохода появилась лишь в августе 2022 года. Для понимания, в отчётности за 2022 год всё это указано»,— отметила Ольга Хитрова.

По словам Ольги Хитровой речь идёт, в частности о пяти акциях компании Meta Platforms (признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). Стоимость акций на момент покупки составляла 205 рублей за штуку. Приобретены они были в составе инвестиционного пакета.

«Информацию о приобретенных акциях мой супруг не довел до меня, поскольку общая сумма приобретенных акций совершенно незначительна. Позднее он попытался решить вопрос с этими акциями, но в связи с введением санкций, все иностранные акции были заблокированы и к информации о них нет доступа. Даже в настоящий момент нет никакой возможности управлять ими, в том числе решить вопрос с продажей. Они есть, они запрещены, а избавиться от них он не может»,— пояснила зампред Ярославской облдумы.

Ольга Хитрова заявила, что не намерена как-то искажать историю и суть вопроса. Ее объяснения будут представлены на рассмотрение специальной комиссии Ярославской областной думы, которая и вынесет решение.

На вопрос о неслучайности совпадения сроков проверки прокуратуры и избирательной кампании по выборам депутатов думы VIII созыва Хитрова ответила, что не видит в этом прямой связи, но выразила удивление тем фактом, что узнала она обо всем из СМИ, официально ее никто об этом не уведомил.

Андрей Иванов