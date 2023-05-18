Председатель Ярославской облдумы прокомментировал претензии прокуратуры к декларациям депутатов

Председатель Ярославской областной думы Михаил Боровицкий прокомментировал информацию о выявленных нарушениях антикоррупционного законодательства депутатами регионального парламента. В беседе с корреспондентом «Ъ-Ярославль» господин Боровицкий рассказал, что выявленные нарушения имеют разную степень тяжести и требуют проверки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Боровицкий

Фото: Ярославская областная дума Михаил Боровицкий

Фото: Ярославская областная дума

Ярославская областная дума запросила объяснительные по каждому факту у каждого депутата, попавшему в список нарушителей. Только после этого ситуация будет рассмотрена на специальной думской комиссии и будет вынесено решение.

«Надо разобраться в причинах выявленных несоответствий. Присутствовала ли корысть или это случайность, стечение обстоятельств. Есть примеры, когда в силу санкционных запретов депутаты просто не имели возможности, например, решить вопрос наличия активов, которые попали под запрет лишь недавно»,— рассказал председатель областной думы.

Михаил Боровицкий объяснил и о суть претензий прокуратуры к нему лично.

«У меня обнаружилось два банковских счета. Одному вообще лет пятнадцать. Он был открыт под взятый кредит. И по кредиту возникла переплата в размере нескольких копеек. Формально счет не закрыт и в декларации не был указан. Но я даже не знал об этом. Примерно такая же ситуация со вторым. Я понимаю степень ответственности, которую на меня накладывает статус председателя думы. И, поверьте, каждый раз очень тщательно подхожу к работе над декларацией. Но, увы, у нас несовершенна система учета. Я запрашиваю данные из банка – они одни, запрашиваю из налоговой – получаю другие. Тут не так все просто»,— сказал Михаил Боровицкий.

Спикер регионального парламента выразил удивление тем, что часть нарушений относится к достаточно давнему периоду.

«Список депутатов и нарушений достаточно большой, это неприятно. Удивительно, что ранее они не были выявлены, ведь проверки проводятся ежегодно, это стандартная процедура»,— пояснил Михаил Боровицкий.

Глава думы не стал комментировать мнение о наличии в истории с декларациями политического заказа.

Андрей Иванов