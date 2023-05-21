Главные новости за выходные 20–21 мая

Президент РФ Владимир Путин поздравил штурмовые отряды «Вагнер» и военнослужащих российской армии со взятием Артемовска (Бахмута). Президент Украины Владимир Зеленский на вопрос о том, контролирует ли Украина город, ответил: «Я думаю, что нет». Позднее пресс-секретарь господина Зеленского заявил, что главу государства неправильно поняли: это был ответ на уточнение о том, что Россия объявила о взятии Бахмута. Позднее сам Владимир Зеленский свои слова опроверг и сказал, что там по-прежнему остаются украинские войска.

В Хиросиме прошел саммит G7. На него приехал президент Украины, тема конфликта в стране стала одной из центральных. В совместном заявлении лидеры G7 призвали Китай надавить на Россию для завершения специальной военной операции, а Иран — отказаться от поддержки России в конфликте. Китай в ответ потребовал прекратить запугивание. МИД РФ заявил, что G7 превратила саммит в пропагандистское шоу. Подробнее о саммите.

Президент США Джо Байден сообщил Владимиру Зеленскому, что США вместе с союзниками начнут подготовку украинских пилотов к управлению истребителями четвертого поколения, в том числе американскими F-16. При этом, по его словам, он не ожидает участия этих истребителей в готовящемся контрнаступлении Украины. Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сказал, что США еще не решили, будут ли сами поставлять F-16 Украине или через союзников.

Статс-секретарь—заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер по дороге из командировки на Кубу.

Белый дом заявил о «большом шаге назад» в переговорах по потолку госдолга. Администрация Джо Байдена обвинила республиканцев в создании угрозы дефолта.

Апелляционный суд французского города Ренн отклонил апелляцию российского оппозиционера Алексея Навального по иску к компании Yves Rocher.

В Волгограде возбуждено уголовное дело после сожжения Корана около мечети. Силовики задержали местного 19-летнего жителя, на допросе он заявил, что осуществил «указанную акцию по указанию спецслужб Украины (СБУ) за вознаграждение 10 тыс. руб.». Дело о поджоге священной книги передадут следователям из Чечни, глава Минюста Константин Чуйченко считает, что молодого человека нужно отправить в колонию региона преимущественно с мусульманским населением.

Поставки российского СПГ в Китай выросли на 50% с начала года, следует из обновленной статистики Главного таможенного управления КНР.

Активисты оппозиционных партий Грузии собрались у элитного отеля «Кварели» в одноименном городе из-за слухов о приезде в страну дочери главы МИД РФ Сергея Лаврова Екатерины Винокуровой. По информации митингующих, госпожа Винокурова приехала в Кварели на свадьбу родственников, которая должна пройти сегодня вечером, 20 мая, передавал корреспондент «Ъ». Президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что свадьба не состоится, гости уехали.

Госпожа Зурабишвили также заявила, что больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways, потому что та на этой неделе начала совершать полеты в Россию. Основатель авиакомпании в ответ пообещал, что президента не будут пускать на рейсы.

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения прокурору Кариму Ахмад Хану и судье Розарио Сальваторе Айтале Международного уголовного суда, которых считает ответственными за выдачу ордера на арест президента России Владимира Путин и уполномоченной по правам ребенка при президенте Марии Львовой-Беловой.

2ГИС был удален из Google Play. Приложение уже исчезало из App Store, но весной 2022 года оно вновь стало доступно.

О событиях предстоящей недели — в анонсах «Ъ».