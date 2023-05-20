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Коммерсантъ FM
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Президент Грузии Зурабишвили будет бойкотировать Georgian Airways из-за полетов в РФ

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что больше не будет пользоваться услугами грузинской авиакомпании Georgian Airways, потому что та начала совершать полеты в Россию.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

Саломе Зурабишвили

Фото: Руслан Терехов, Коммерсантъ

«Что касается меня, то я бойкотирую Georgian Airways, компанию, которая использует это государство (Россию.— "Ъ") для обогащения. Так было при всех правительствах, так продолжалось во время ковида, и теперь она должна воспользоваться преимуществами этого государства, чтобы обогатиться. Это новая реальность (возобновление авиасообщения с РФ.— "Ъ"), которая неприемлема для очень большой части нашего населения»,— сказала госпожа Зурабишвили на брифинге (цитата по Mtavari).

10 мая президент Владимир Путин снял запрет на полеты в Грузию. С 15 мая президент отменил визовый режим для граждан Грузии. Сейчас рейсы в Грузию выполняют авиакомпании «Азимут», Georgian Airways, Red Wings.

Первый прямой рейс из Тбилиси в Москву приземлился ранее сегодня, 20 мая. Его выполнила Georgian Airways. Первый рейс из Москвы в Грузию выполнила российская авиакомпания «Азимут». Несколько десятков человек пришли к тбилисскому аэропорту с плакатами, осуждающими возобновление авиасообщения между двумя странами.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Прилетный случай».

Эрдни Кагалтынов

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