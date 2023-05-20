В Волгограде возбуждено уголовное дело после сожжения Корана на фоне мечети

После сожжения Корана в районе Соборной мечети в Волгограде возбуждено уголовное дело по факту оскорбления чувств верующих. Видеозапись с сожжением Корана была выложена в интернете, Следственный комитет РФ (СКР) совместно с МВД и ФСБ задержали местного жителя Никиту Журавеля. На допросе он заявил, что осуществил «указанную акцию по указанию спецслужб Украины (СБУ) за вознаграждение 10 тыс. руб.».

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). По данным следствия, преступление было совершено не позднее 19 мая, Никита Журавель фиксировал свои действия на видеозапись.

«В последующем он (Журавель.— "Ъ") передал видеозапись сотруднику СБУ. Также сообщил о своей причастности к иной пособнической помощи — видеосъемке военных объектов»,— сообщает СКР.

По информации издания V1.ru, задержанный — 19-летний уроженец Украины, работающий в службе доставки.

Мария Федотова