Китай потребовал от США прекратить запугивание после заявления G7

Лидеры стран G7 будут обеспечивать устойчивость цепочки поставок товаров, критически важных для экономики, в частности полупроводников и аккумуляторов. Это будет одним из инструментов, которые страны G7 будут использовать для противодействия экономическому давлению Китая, говорится в совместном заявлении, принятом на саммите в Хиросиме. Китай в ответ потребовал прекратить «запугивание».

«Мы будем укреплять устойчивые цепочки поставок с помощью партнерских отношений по всему миру, в особенности критически важных товаров, таких как критические минералы, полупроводники и аккумуляторы»,— говорится в документе.

Кроме того, страны G7 планируют проводить стресс-тесты экономик на основе предполагаемых сценариев. В заявлении лидеры стран G7 также отметили важность проектов, повышающих устойчивость в области информационных и коммуникационных технологий: мобильных и спутниковых сетей связи, подводных кабелей и облачных хранилищ.

Как заявил на саммите помощник президента США Джейк Салливан, инструменты для обеспечения экономической безопасности будут включать шаги по повышению устойчивости цепочек поставок, привлечению внешних инвестиций и экспортному контролю, предназначенные для защиты конфиденциальных технологий. Как отмечает Financial Times, США и их союзники обеспокоены способностью Китая получать иностранные технологии, которые идут на развитие военной мощи.

Как отмечает The New York Times, страны G7 также хотят снизить зависимость от китайского производства и помочь своим компаниям конкурировать в условиях новой энергетической экономики. На это была нацелена политика президента США Джо Байдена в последние годы: он принимал законопроекты о развитии производства полупроводников, источников энергии с низким уровнем выбросов, выделял субсидии на электромобили, аккумуляторы, ветряные электростанции, солнечные электростанции и многое другое.

«Эта гонка чистых технологий — это возможность идти быстрее и дальше вместе»,— заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи на тему экономики на саммите.

Лидеры стран G7 также предупредили, что государства, пытающиеся использовать торговлю как оружие, столкнутся с «последствиями» — как отмечает Reuters, это был отдельный сигнал Китаю. Мы должны использовать все средства, чтобы принудить к поддержке Украины и защите ее территориальной целостности и суверенитета»,— заявил помощник президента Франции.

Как передает Bloomberg, Китай в ответ на заявления лидеров G7 призвал США прекратить «запугивание» с целью заставить союзников нарушить стабильность глобальных цепочек поставок, а также призвал страны отказаться от своего «менталитета времен Холодной войны».

Анастасия Ларина