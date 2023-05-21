Дело о поджоге Корана 19-летним волгоградцем передадут следователям из Чечни

В Волгограде 19-летнего молодого человека задержали за поджог Корана напротив мечети. Против него возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 2 ст. 148 УК РФ). По поручению главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дело передадут следователям из Чечни. Министр юстиции Константин Чуйченко заявил, что молодого человека нужно отправить в колонию «одного из российских регионов преимущественно с мусульманским населением».

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«По решению председателя СК России уголовное дело в отношении Никиты Журавеля, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ), возбужденное в следственном управлении СК России по Волгоградской области, передано для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике»,— сообщили в СК.

«Считаем необходимым и правильным после вынесения приговора направить лицо, совершившее преступление, отбывать наказание в одно из исправительных учреждений, расположенное в регионе преимущественно с мусульманским населением. Это будет способствовать уважению к религии и религиозным чувствам верующих в нашей многонациональной и многоконфессиональной стране»,— заявил министр Чуйченко, его слова публикует пресс-служба Минюста.

Никиту Журавеля задержали после того, как в Telegram-канале «Утро Дагестана» появилось видео, на котором человек (его лица не видно, только руку), находясь в кустах в 20 метрах от мечети, сжигает Коран.

После этого агентство «РИА Новости» опубликовало видео допроса молодого человека, который, по данным агентства, и сжигал Коран в кустах напротив Волгоградской соборной мечети. На видео молодой человек, лежа на полу, говорит, что неизвестные авторы украинского Telegram-канала попросили его «помочь стране» и «предложили деньжат». В этом фрагменте видео он также заявил, что «снимал истребители».

После этого видео прерывается, в другом фрагменте молодой человек уже стоит у стены и громко и четко говорит, что 4 мая он по заданию СБУ купил Коран и сжег его у мечети на улице Поворинская в Волгограде, сняв это на видео и отправив СБУ. За это он якобы получил 10 тыс. руб. «Я это делал с целью разжигания религиозной розни между христианами и мусульманами в Волгоградской области»,— сказал молодой человек на видео. По версии следствия, видео с сожжением Корана было опубликовано «на интернет-портале, подконтрольном ЦИПсО ВСУ».

По данным портала V1.ru, Никита Журавель — уроженец Севастополя, работал доставщиком еды и учился в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете.

Анастасия Ларина