Замминистра науки и высшего образования Кучеренко умер по дороге из командировки на Кубу

Статс-секретарь — заместитель министра науки и высшего образования России Петр Кучеренко умер вчера, 20 мая. Он возвращался из рабочей командировки на Кубу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

Петр Кучеренко почувствовал себя плохо в самолете, на котором российская делегация возвращалась с Кубы. Самолет приземлился в Минеральных Водах, чтобы господину Кучеренко оказали медицинскую помощь, но спасти его не удалось. В пресс-службе не уточнили причину смерти.

Петру Кучеренко было 46 лет. Он — муж певицы и общественного деятеля Дианы Гурцкой. Господин Кучеренко получил должность замминистра науки и высшего образования России в 2021 году.

Олеся Павленко