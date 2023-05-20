2ГИС удален из Google Play

Картографический сервис 2ГИС стал недоступен в магазине приложений Google Play. Приложение уже исчезало из App Store, но весной 2022 года оно вновь стало доступно. Основным владельцем 2ГИС является Сбербанк, который находится под американскими санкциями.

В компании отмечают, что ранее установленные приложения 2ГИС на Android продолжают работать. «Данные будут обновляться ежедневно, как и прежде, в приложении можно устанавливать любые города»,— говорится в сообщении 2ГИС в Telegram.

Отмечается, что приложение можно скачать «бесплатно и безопасно» с сайта 2ГИС, а также в других магазинах приложений, таких как Huawei App Gallery, Samsung Galaxy Store, RuStore и других.

2ГИС был удален из App Store в сентябре 2022 года. Однако в апреле приложение снова появилось в магазине приложений Apple.

О появлении в Google Play поддельных копий приложений — в материале «Ъ» «Где удалили, туда и обращайтесь».

Леонид Уварчев