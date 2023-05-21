Главные анонсы 22–28 мая

22 мая, понедельник

Во Франции начнется Roland Garros, открытый чемпионат Франции по теннису с призовым фондом €49,6 млн.

23 мая, вторник

Москву посетит президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, планируется встреча с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Московской области под эгидой Совета безопасности РФ начнется XI Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

В Москве начнется двухдневное общее собрание членов Российской академии наук.

В Нью-Йорке (США) 41-й президент США Дональд Трамп примет участие по видеосвязи в заседании суда по делу о фальсификации деловой документации.

24 мая, среда

В Москве Пресненский суд рассмотрит представление ФСИН о передаче России осужденной в Белоруссии Софьи Сапеги.

25 мая, четверг

В Минске состоится заседание совета министров обороны стран ОДКБ.

В Москве Верховный суд РФ рассмотрит иск Минюста о ликвидации Партии народной свободы (ПАРНАС).

На Корейском полуострове Южная Корея и США начнут серию военных учений, которые станут крупнейшими в истории совместных маневров двух стран.

26 мая, пятница

В Белграде пройдет митинг в поддержку правительства республики, на котором президент Сербии Александар Вучич объявит об уходе с поста лидера правящей партии.

В России начнется основной период сдачи единого государственного экзамена.

27 мая, суббота

В Московской области в КВЦ «Патриот» состоится церемония открытия Всеармейского соревнования «Страж порядка».

28 мая, воскресенье

В Москве начнется 3-й этап Кубка Павла Леднева по современному пятиборью.